Este sábado por la noche en Estados Unidos, madrugada del domingo en nuestro país, se corrió el Gran Premio de Las Vegas, vigésima segunda (22) jornada de la Fórmula 1 en su temporada 2025.

Instancia en la que Max Verstappen (Red Bull) se aprovechó de un error infantil de Lando Norris (McLaren) para quedarse con la carrera de principio a fin.

El piloto británico de McLaren largaba en la primera posición tras quedarse con la pole, y a su lado estaba el campeón del mundo, pero Lando por cuidar la primera posición, tiró contra el muro al neerlandés y, en la frenada de la primera curva, perdió la posición con Max. De ahí en más, todo fue para Verstappen.

De hecho, Norris perdió también la segunda posición con George Russell, pero el rendimiento del Mercedes cayó pasada la mitad de la carrera, por lo que Lando terminó en una segunda posición que la festeja como una triunfo.

Esto ya que en la próxima carrera, en el Gran Premio de Qatar, el británico se podría consagrar como campeón del mundo, en caso de darse una serie de resultados.

Entre otros resultados destacables, está lo hecho por Kimi Antonelli (Mercedes), quien largó en la posición 17 y terminó cuarto, pese a que terminó quinto por una sanción de cinco segundos que FIA le aplicó. También rescatable lo de Lewis Hamilton (Ferrari), quien partió 19 y terminó décimo (10).

Con los resultados de este domingo por la madrugada, Lando Norris sigue liderando el campeonato mundial con 408 puntos, alejándose de Oscar Piastri (378 pts) y Max Verstappen (366 pts), que son los pilotos que aún tienen algo que decir por la corona.

Sin embargo, de darse algunos resultados, Norris podría consagrarse campeón del mundo y, si no lo consigue en Qatar, casi con seguridad lo hará en Abu Dabi.