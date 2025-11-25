Qatar y Abu Dabi esperan por la Fórmula 1. La máxima categoría del automovilismo termina con esos dos grandes premios, carreras que determinarán al nuevo campeón del Mundial de Pilotos, pese a que solo puede ser en Losail.

Tras el GP de Las Vegas, Lando Norris es líder con 390 puntos, seguido por Oscar Piastri y Max Verstappen, ambos con 366 unidades, por lo que esas 24 unidades que tiene de diferencia lo hacen probarse la corona del campeonato.

Situación que se podría confirmar este fin de semana en el GP de Qatar. Para que Lando Norris se consagre campeón, solo necesita conseguir dos puntos más que Piastri y Verstappen, independiente el lugar en el que terminen.

Si aquello no pasa, Lando podrá ser campeón, siendo segundo en Qatar y Abu Dabi, o siendo tercero en ambas carreras, siempre y cuando Piastri y Verstappen no ganen los 58 puntos que restan.