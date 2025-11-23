Duro golpe para McLaren: Norris y Piastri fueron descalificados del GP de Las Vegas en La Fórmula 1

En un giro inesperado de lo que fue el Gran Premio de Las Vegas en la Fórmula 1, donde Max Verstappen se alzó como el ganador, los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri terminaron siendo descalificados.

Los representantes de la escudería británica no cumplieron con la revisión técnica impuesta por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

El inconveniente principal bajo este parámetro fue que ambos monoplazas presentaron un desgaste excesivo en la parte trasera del fondo y no llegaban al mínimo de nueve milímetros que establece el artículo 3.5.9 inciso E del reglamento técnico.

Esta situación, que recuerda la descalificación de Lewis Hamilton en el Gran Premio de China cuando su fondo medía 8.6 milímetros, resultó en la anulación de todos los puntos que Norris y Piastri habían sumado en la carrera.

El equipo McLaren recibió la noticia después de una larga espera, con las autoridades técnicas de la FIA y los comisarios confirmando la sanción en horas posteriores al fin de la competencia.

El impacto de este hecho resulta altamente significativo para la firma dentro de la F1: Norris perdió 18 puntos por su segundo lugar y Piastri 12 por el cuarto, dejando a Max Verstappen de Red Bull con una ventaja reducida a apenas 24 puntos sobre Norris, con 58 puntos aún en disputa.

De esta manera, tras su victoria en Las Vegas, Verstappen se muestra como el gran favorito de cara a la definición del campeonato.

Por su parte, Lando mantiene la posibilidad de coronarse con tan solo terminar tercero en las dos carreras restantes y en el sprint de Losail.

BREAKING: Both McLaren cars of Lando Norris and Oscar Piastri have been disqualified from the Las Vegas Grand Prix



This is because the thickness of the rearmost skid of both cars was less than the required thickness#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/gOplpgDHl7 — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

Esta descalificación ha encendido la lucha por el título, haciendo la competencia más intensa y dejando abierta la pista para un final de temporada lleno de incertidumbre y emoción.

Asimismo, es importante señalar que la FIA aclaró que no hubo intento deliberado de infringir las normas y señaló que la descalificación era la sanción habitual por este tipo de incumplimiento técnico, a pesar de las circunstancias atenuantes presentadas por McLaren.

Esta situación marca un punto de inflexión en la temporada y pone a prueba la resiliencia mental de los pilotos involucrados, especialmente de Lando Norris, quien veía el campeonato prácticamente en sus manos antes de la sanción.