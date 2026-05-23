“Corté mi dedo meñique”: redes sociales en shock luego que actor surcoreano publicara video autolesionándose

El actor surcoreano Jang Dong-joo volvió a encender las alarmas en la industria del entretenimiento global tras la difusión de un video en redes sociales donde aparece autolesionándose, en medio de un mensaje cargado de confesiones personales, arrepentimiento y referencias a presiones emocionales y profesionales.

La publicación, que rápidamente se viralizó entre fanáticos de los K-dramas en todo el mundo, muestra al intérprete cortándose un dedo, vinculando el gesto del dedo meñique, tradicional símbolo de promesas, con errores y compromisos incumplidos a lo largo de su vida.

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El contenido generó una ola de preocupación inmediata en redes sociales, donde seguidores y comunidades del entretenimiento coreano comenzaron a exigir apoyo profesional y protección para el actor.

Horas después de la difusión, Jang Dong-joo eliminó el video y publicó un mensaje de disculpas en el que aseguró que no tenía intención de amenazar ni enviar un mensaje violento. Además, afirmó que actualmente se encuentra recibiendo tratamiento y acompañamiento familiar, intentando estabilizar su estado emocional tras lo ocurrido.

بعد تعرضه مؤخرًا لعدة حملات ابتزاز بسبب سرقة بيانات هاتفه، دونغ جو دخل في حالة نفسية صعبة. قبل أسبوع أعلن اعتزاله الفن، لكن اليوم صدم الجميع بعد نشره فيديو ظهر فيه وهو يقطع إصبعه، ما أثار موجة قلق واسعة بين متابعيه. pic.twitter.com/P6G1U8yMh2 — Korean wave (@theKwavetwo) May 22, 2026

El episodio reavivó el debate sobre la presión psicológica en la industria del K-drama, donde las figuras públicas enfrentan altos niveles de exigencia, exposición digital constante y una fuerte expectativa de perfección. Para analistas del sector, este tipo de situaciones evidencia el impacto que la salud mental puede tener en artistas con carreras intensamente mediáticas y seguimiento global.

Mientras tanto, el entorno del actor ha señalado que se encuentra bajo supervisión médica y acompañado por su familia. Las plataformas oficiales del intérprete han reducido su actividad tras la polémica, mientras crece el llamado de sus seguidores a evitar la difusión del material y priorizar su recuperación.