Flotilla humanitaria a Gaza: chilenos regresan al país tras días detenidos por Israel

Los ciudadanos chilenos que fueron detenidos tras la interceptación de la Flotilla Global Sumud cuando se dirigía con ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza regresaron este sábado a territorio nacional, en medio de un emotivo recibimiento en el Aeropuerto Internacional de Santiago.

Se trata de Carolina Eltit,Víctor ChanfreauyClaudio Caiozzi, quienes arribaron al país tras ser expulsados por Israel luego de permanecer varios días bajo custodia.

Su llegada estuvo marcada por muestras de afecto de familiares y adherentes a la causa palestina, que llegaron en gran número al terminal aéreo para recibirlos. En el lugar se vivieron escenas de emoción y abrazos, en medio de un operativo de seguridad y alta presencia de público.

Los tres chilenos fueron parte de una misión civil internacional que buscaba romper el bloqueo sobre Gaza para entregar ayuda humanitaria. Sin embargo, el pasado lunes 18 de mayo las embarcaciones fueron interceptadas por fuerzas israelíes en aguas internacionales, siendo trasladados al puerto de Ashdod y posteriormente a un centro de detención, donde, según relataron sus cercanos, habrían permanecido incomunicados durante al menos 72 horas.

El proceso de liberación se concretó tras gestiones diplomáticas del Gobierno chileno y presión internacional, lo que permitió su expulsión y traslado inicial a Turquía, desde donde emprendieron el retorno a Santiago.

En el grupo también participaba Ignacio Ladrón de Guevara, quien no regresó junto a sus compatriotas tras ser derivado a Madrid, España.

Se espera que en las próximas horas los tres retornados entreguen su testimonio público sobre lo ocurrido durante su detención y las condiciones de su traslado, en un caso que ha generado repercusiones diplomáticas y atención internacional.