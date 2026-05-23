VIDEO. “Esto no termina acá, no estamos muertos... Hay que levantar la cabeza y comerse la mierda”
Alejandro Márquez, capitán de Rangers de Talca, se refirió en duros términos al complejo momento que atraviesa el equipo en la Primera B.
Rangers de Talca sigue hundido en el fondo de la tabla de la Primera B y, tras 13 fechas disputadas, apenas suma tres puntos y todavía no conoce de victorias en el campeonato.
Por la decimotercera jornada, los “Piducanos” volvieron a caer, esta vez frente a Santiago Wanderers en el Bicentenario Iván Azocar, ante más de 5.800 espectadores que ya pasaron de la rabia a la desilusión por el complejo presente del equipo. Tras el partido, el capitán Alejandro Márquez se refirió al duro momento que atraviesa el plantel.
“El equipo se entrega en el día a día. Estamos viviendo una campaña que ninguno pensó vivir, pero hay que ser hombrecito. Sabemos que tenemos muchas herramientas, pero no nos alcanza”, declaró el volante a TNT Sports.
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Además, analizó el desarrollo del encuentro ante los “Caturros”. “Creo que hoy hicimos un partido correcto hasta el penal. Las ocasiones más claras las teníamos nosotros y esto nos ha pasado durante todo el campeonato. Lo único que queda es levantarse; es difícil darle una explicación a la hinchada”, agregó.
Pese a la seguidilla de malos resultados, el mediocampista aseguró que el plantel aún mantiene la convicción de revertir la situación. “Esto no termina acá, no estamos muertos, vamos a pelear hasta el final. Tenemos calidad de jugadores y en algún momento se nos tiene que dar, estoy convencido de eso. Nada, hay que levantar la cabeza y comerse la mierda, porque la estamos comiendo, pero esto es de hombres”, afirmó el capitán talquino.
Finalmente, también abordó los constantes cambios de entrenador y la llegada del nuevo cuerpo técnico liderado por Ivo Basay. “Es muy incómodo para nosotros que llegue un cuerpo técnico y después se vaya. No es un ambiente grato para nadie, pero es lo que nos está tocando vivir. Tenemos que seguir trabajando, queda un segundo semestre entero y sé que el triunfo va a llegar”, cerró Márquez.
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