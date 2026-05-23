Rangers de Talca sigue hundido en el fondo de la tabla de la Primera B y, tras 13 fechas disputadas, apenas suma tres puntos y todavía no conoce de victorias en el campeonato.

Por la decimotercera jornada, los “Piducanos” volvieron a caer, esta vez frente a Santiago Wanderers en el Bicentenario Iván Azocar, ante más de 5.800 espectadores que ya pasaron de la rabia a la desilusión por el complejo presente del equipo. Tras el partido, el capitán Alejandro Márquez se refirió al duro momento que atraviesa el plantel.

“El equipo se entrega en el día a día. Estamos viviendo una campaña que ninguno pensó vivir, pero hay que ser hombrecito. Sabemos que tenemos muchas herramientas, pero no nos alcanza”, declaró el volante a TNT Sports.

Además, analizó el desarrollo del encuentro ante los “Caturros”. “Creo que hoy hicimos un partido correcto hasta el penal. Las ocasiones más claras las teníamos nosotros y esto nos ha pasado durante todo el campeonato. Lo único que queda es levantarse; es difícil darle una explicación a la hinchada”, agregó.

Pese a la seguidilla de malos resultados, el mediocampista aseguró que el plantel aún mantiene la convicción de revertir la situación. “Esto no termina acá, no estamos muertos, vamos a pelear hasta el final. Tenemos calidad de jugadores y en algún momento se nos tiene que dar, estoy convencido de eso. Nada, hay que levantar la cabeza y comerse la mierda, porque la estamos comiendo, pero esto es de hombres”, afirmó el capitán talquino.

Finalmente, también abordó los constantes cambios de entrenador y la llegada del nuevo cuerpo técnico liderado por Ivo Basay. “Es muy incómodo para nosotros que llegue un cuerpo técnico y después se vaya. No es un ambiente grato para nadie, pero es lo que nos está tocando vivir. Tenemos que seguir trabajando, queda un segundo semestre entero y sé que el triunfo va a llegar”, cerró Márquez.