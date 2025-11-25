;

FOTO. Diferencia de 24 puntos con 58 en disputa: el espectacular drama que vive la F1 a dos carreras del final

Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri pelean por la corona del Mundial de Pilotos en el cierre de la temporada.

Gonzalo Miranda

Poco más de 600 kilómetros en total le restan a la temporada 2025 de la Fórmula 1. Con el Gran Premio de Qatar y de Abu Dabi, el año en la máxima categoría finalizará con un cierre fotográfico en el Mundial de Pilotos.

Lando Norris y Oscar Piastri llevan varias fechas peleándose la corona de la máxima categoría, pero con lo sucedido el pasado domingo en Las Vegas, todo cambió: ahora Max Verstrappen se metió de lleno en la lucha.

Tras la descalificación de Norris y Piastri en Estados Unidos, el actual campeón del mundo se metió en el tercer puesto del mundial con 366 puntos, los mismos que tiene el australiano de McLaren y ambos a 24 pts del líder, el británico de las ‘papayas’.

Con esa estrechez de puntajes es que los tres afrontarán las últimas dos carreras de la temporada, en especial en Qatar, donde estarán en juego 33 puntos, mientras que Abu Dabi 25 serán las unidades en disputa.

Una serie de combinaciones podrían consagrar a Lando Norris como el mejor de la temporada este domingo en suelo catarí, si no, todo se definirá en Yas Marina al fin de semana siguiente.

