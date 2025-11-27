;

PREVIA. Gran Premio de Qatar de la F1: dónde, cómo y cuándo ver la clasificación, y la carrera en vivo, online y en TV

La penúltima jornada de la máxima categoría vuelve al Medio Oriente, y podría haber finalmente campeón del Mundial de Pilotos.

Gonzalo Miranda

Lusail recibe la penúltima fecha del circo de la Fórmula 1

La temporada 2025 de la Fórmula 1 está llegando a su final. Solo dos semanas le restan a la máxima categoría y este fin de semana, en Losail, podría haber campeón del Mundial de Pilotos.

Lando Norris (McLaren) saldrá a la pista del Medio Oriente para conseguir su primera corona y para ello, necesita una serie de resultados para consagrarse como el mejor. Si no lo logra el domingo, tendrá una segunda chance la otra semana en Abu Dabi.

Sin embargo, Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) tienen la ilusión de dejar con las ganas al británico. Para alguno de los dos tiene que ganar, y esperar que Norris no sume o al menos se enrede en las posiciones más rezagadas.

GP de Qatar: hora de la clasificación, cuándo y cómo puedo ver la carrera

La vigesimotercera fecha (23) de la Fórmula 1 en su temporada 2025 arranca este viernes 28 de noviembre, desde las 10:30 horas de nuestro país, con la primera práctica libre.

La qualy para la Sprint arranca en esa misma jornada desde las 14:30 hrs, mientras que la carrera quedó agendad para el día sábado 29 de noviembre, desde las 11:00 hrs.

La clasificación para la carrera está pactada para el sábado 29, desde las 15:00 horas, mientras que la carrera en sí, se correrá el domingo 30 de noviembre, desde las 15:00 horas.

En TV, la podrás ver en vivo en las plataformas de ESPN y Disney+.

Recuerda que toda la acción de la temporada 2025 de la Fórmula 1 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

GP de Qatar, horarios

  • Práctica Libre viernes 28 de noviembre | 10:30 hrs
  • Qualy Sprint viernes 28 de noviembre | 14:30 hrs
  • Carrera Sprint sábado 29 de noviembre | 11:00 hrs
  • Qualy Carrera sábado 29 de noviembre | 15:00 hrs
  • Carrera domingo 30 de noviembre | 13:00 hrs

