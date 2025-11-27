;

Gendarmería suspende a seis funcionarios tras fuga y recaptura de reo en Colina II: uno es el jefe de la unidad

La institución aplicó medidas tras detectarse fallas graves en procedimientos de seguridad. El director nacional de la institución no descarta corrupción.

Martín Neut

Matías Castillo

Gendarmería adoptó medidas drásticas tras la fuga del interno Amílcar Olivares Cárdenas desde el penal Colina II.

El director nacional de la institución, coronel Rubén Pérez, confirmó la suspensión de seis funcionarios, de los cuales cinco fueron desvinculados luego de que un sumario interno revelara “una cadena de fallas garrafales e injustificadas” en los controles de seguridad.

Pérez detalló que “durante las 24 horas posteriores a la fuga se decretó la suspensión de seis funcionarios, dos de ellos oficiales, uno es el jefe de unidad”, y agregó que las bajas se notificaron este jueves, haciendo uso de la facultad de llamar a retiro cuando existen antecedentes suficientes.

“Es parte de la investigación determinar si existe corrupción en los actos de los uniformados”, señaló el director nacional. Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Luis Cordero, calificó el hecho como un “episodio lamentable”.

Lo recapturaron casi por suerte

Señaló que Olivares “vulneró los distintos controles de seguridad al interior del penal” y sostuvo que “no se descarta ninguna línea investigativa” para establecer responsabilidades.

La fuga ocurrió el domingo pasado, cuando el interno —en prisión preventiva por robo con intimidación y con un antecedente de escape en 2009— logró evadir los controles del recinto.

Su recaptura se produjo este jueves, de manera fortuita, en la comuna de Lo Espejo, donde Carabineros lo detectó durante un control preventivo, instancia en la que intentó identificarse con un nombre falso.

