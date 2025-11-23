;

No era su primera vez: ¿Quién es el peligroso reo que se fugó de Colina II?

El subsecretario de Justicia confirmó que el interno no es primerizo en fugas.

Gendarmería mantiene un amplio operativo de búsqueda luego de la fuga de un interno desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina II, hecho registrado la tarde de este domingo y que activó de inmediato los protocolos institucionales.

La evasión, detectada durante una ronda de control, motivó un censo total de la población penal y coordinaciones con Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público.

15 de MAYO de 2013/SANTIAGO Gendarmeria ,durante la visita a la Carcel Colina II, centro penitenciario que destaca por la motivación de sus reclusos por el desarrollo de iniciativas medioambientales FOTO: JUAN GONZALEZ / AGENCIAUNO . / Juan Gonzalez

Con el paso de las horas, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, confirmó la identidad del hombre que logró escapar del recinto: Amílcar Olivares Cárdenas, quien cumplía prisión preventiva imputado por robo con intimidación.

Según detalló la autoridad, su caso no es nuevo para la institución, ya que el mismo interno se había fugado anteriormente, en un episodio ocurrido el año 2009.

Según Meganoticias, Muñoz explicó que, de acuerdo con los antecedentes recabados, Olivares logró huir tras saltar una pandereta, acción que permitió su salida del penal pese a las medidas de seguridad que rigen en Colina II.

El subsecretario agregó que se puso en marcha un trabajo conjunto con equipos especializados para su recaptura: “Se ha informado a las policías y estamos en coordinación directa con el Ministerio de Seguridad para dar con su paradero”, señaló.

El hecho abrió cuestionamientos internos respecto de la supervisión de un reo con historial de evasión. En esa línea, Muñoz sostuvo que se solicitará a Gendarmería explicar por qué no se tomó especial resguardo con un perfil que presentaba antecedentes previos: “Debemos entender por qué no se consideró ese riesgo adicional”, afirmó.

Por ahora, la institución descarta que existan otros privados de libertad prófugos. Paralelamente, unidades especializadas realizan un registro módulo por módulo para asegurar que no haya más irregularidades y un sumario administrativo ya está en curso para determinar responsabilidades en la fuga.

