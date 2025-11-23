Recluso se fuga desde Colina II: Gendarmería activa amplio operativo de búsqueda

06 DE OCTUBRE 2024 / COLINA Efectivos de gendarmería retiran los guantes de la alambrada donde, presuntamente, se habrían fugado los reos del centro de cumplimiento penitenciario Colina 1. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO / Lukas Solis

Gendarmería confirmó este domingo la evasión de un interno desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Colina II, en la región Metropolitana.

De acuerdo con la institución, el hecho fue detectado durante la jornada y mantiene desplegado un intenso operativo para dar con su paradero.

Tras advertir la fuga, se activaron de inmediato los protocolos institucionales, incluyendo un censo general de la población penal para descartar otras ausencias.

Paralelamente, se dio aviso al Ministerio Público y se coordinaron acciones con Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería.

La institución indicó que todas las unidades operativas se encuentran trabajando para localizar al interno, aunque no se han entregado detalles sobre su identidad ni las circunstancias específicas en que logró evadir los controles de seguridad.

Además, Gendarmería inició un sumario administrativo para establecer responsabilidades y esclarecer cómo se produjo la evasión desde uno de los recintos penitenciarios más resguardados del país. La situación continúa en desarrollo.