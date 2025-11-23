;

Recluso se fuga desde Colina II: Gendarmería activa amplio operativo de búsqueda

De acuerdo con la institución, el hecho fue detectado durante la jornada y mantiene desplegado un intenso operativo para dar con su paradero.

Nelson Quiroz

Matías Castillo

06 DE OCTUBRE 2024 / COLINA Efectivos de gendarmería retiran los guantes de la alambrada donde, presuntamente, se habrían fugado los reos del centro de cumplimiento penitenciario Colina 1. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

06 DE OCTUBRE 2024 / COLINA Efectivos de gendarmería retiran los guantes de la alambrada donde, presuntamente, se habrían fugado los reos del centro de cumplimiento penitenciario Colina 1. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO / Lukas Solis

Gendarmería confirmó este domingo la evasión de un interno desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Colina II, en la región Metropolitana.

De acuerdo con la institución, el hecho fue detectado durante la jornada y mantiene desplegado un intenso operativo para dar con su paradero.

Tras advertir la fuga, se activaron de inmediato los protocolos institucionales, incluyendo un censo general de la población penal para descartar otras ausencias.

Revisa también

ADN

Paralelamente, se dio aviso al Ministerio Público y se coordinaron acciones con Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería.

La institución indicó que todas las unidades operativas se encuentran trabajando para localizar al interno, aunque no se han entregado detalles sobre su identidad ni las circunstancias específicas en que logró evadir los controles de seguridad.

Además, Gendarmería inició un sumario administrativo para establecer responsabilidades y esclarecer cómo se produjo la evasión desde uno de los recintos penitenciarios más resguardados del país. La situación continúa en desarrollo.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad