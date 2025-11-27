;

Concejales de Alto Hospicio se pronuncian tras detención del alcalde Patricio Ferreira: “La municipalidad continuará funcionando normalmente”

El Concejo Municipal reafirmó su compromiso institucional, expresó consideración hacia la presunta víctima y anunció que evaluará medidas tras la audiencia judicial.

El Cuerpo de Concejales de Alto Hospicio emitió una declaración pública luego de la detención del alcalde Patricio Ferreira, quien permanece investigado por el Ministerio Público por presuntos delitos de carácter sexual.

En el comunicado, las autoridades comunales afirmaron que “reafirmamos nuestro compromiso con la institucionalidad, la transparencia y el respeto irrestricto al debido proceso”.

Los concejales señalaron que la Municipalidad continuará funcionando “con total normalidad, garantizando la continuidad de los servicios y la atención a nuestros vecinos y vecinas”, mientras esperan la audiencia de control de detención que se realizará este viernes ante el Juzgado de Garantía.

“Absoluto respeto hacia la presunta víctima”

Además, expresaron su “absoluto respeto y consideración hacia la presunta víctima involucrada” y condenaron “toda forma de violencia”, asegurando que adoptarán un pronunciamiento formal una vez conocida la resolución judicial.

Ferreira, de 59 años, es ingeniero civil industrial egresado de la Universidad Arturo Prat y su trayectoria ha estado ligada a la seguridad, la prevención de riesgos y la administración pública.

Su detención, realizada en el propio edificio municipal y con traslado posterior a la 3ª Comisaría de la comuna, marca un hecho sin precedentes para la gestión local y ha generado un amplio seguimiento mediático en la región de Tarapacá.

