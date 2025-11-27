;

VIDEO. Imágenes muestran cómo detienen a sujeto que intentaba ingresar droga a cárcel Santiago 1 mediante “pelotazos”

La secuencia difundida por la municipalidad evidencia la rápida acción policial que permitió interceptar a los involucrados e incautar sustancias ilícitas en el lugar.

Martín Neut

Un operativo conjunto permitió a Gendarmería y Carabineros impedir el ingreso de droga al Centro Penitenciario Santiago 1 mediante la técnica conocida como “pelotazos”, utilizada para lanzar sustancias ilícitas desde el exterior hacia los recintos penitenciarios.

Las imágenes difundidas por la Municipalidad de Santiago muestran a un individuo descendiendo de un vehículo con varias botellas en las manos, que luego arroja por encima de las rejas del penal.

Según los antecedentes, los involucrados actuaban de manera rápida y coordinada desde el automóvil, utilizando pelotas artesanales y botellas que contenían clorhidrato de cocaína, marihuana y elementos prohibidos.

La maniobra fue detectada gracias a la vigilancia conjunta, que incluyó monitoreo en terreno y apoyo de un dron municipal.

Con esta información, Carabineros desplegó funcionarios de civil en las inmediaciones y logró interceptar el vehículo, deteniendo al sujeto que lanzó los objetos y al conductor, junto a un tercer participante. El operativo permitió incautar las sustancias y frustrar el intento de ingreso al penal.

