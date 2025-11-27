Daniel Jadue estalla contra Eduardo Frei tras reunión con Kast: “Solo le interesa su bolsillo”

El exalcalde de Recoleta y figura influyente del Partido Comunista, Daniel Jadue, lanzó duras críticas contra el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, luego de que este sostuviera una reunión con el candidato de republicano, José Antonio Kast, en la antesala de la segunda vuelta del 14 de diciembre.

Aunque Frei no manifestó un respaldo explícito, sí valoró algunas propuestas de Kast, gesto que terminó generando un quiebre en la Democracia Cristiana y derivó en la suspensión de su militancia tras una denuncia presentada por más de 90 integrantes del partido.

En su programa Sin Maquillaje, Jadue profundizó en su molestia y estableció un contraste con el expresidente Eduardo Frei Montalva.

“Es lamentable”

Contó que revisó el histórico discurso del exmandatario en el Caupolicán durante la dictadura, tras lo cual afirmó: “Qué diferencia entre un estadista y alguien que solo le interesa su bolsillo. Es lamentable”.

El dirigente comunista también apuntó a la DC por lo que consideró un respaldo insuficiente a la campaña de Jeannette Jara en primera vuelta.

“Tengo la percepción de que la DC no respondió de manera completa a este acuerdo de un apoyo mutuo”, dijo, cuestionando la baja presencia territorial y la falta de fotografías de algunos candidatos junto a la abanderada.

Jadue concluyó con un llamado directo a la base democratacristiana: “Un llamado al pueblo democratacristiano a honrar los compromisos”.