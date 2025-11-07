Reportan a Daniel Jadue por incumplimiento del arresto domiciliario

07 de ABRIL de 2024 / RENCA El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, participa en el acto de memoria que integrantes de agrupaciones de DD. HH., el Colegio de Profesores y el Partido Comunista realizan por el Caso Degollados en el Memorial Las Tres Sillas. Durante la dictadura, en el año 1985, tres profesores fueron asesinados por la policía, siendo degollados y dejados en un automóvil en el lugar actual del memorial. FOTO: JESÚS MARTÍNEZ / AGENCIAUNO / JESÚS MARTÍNEZ/AGENCIA UNO

Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta, fue reportado por incumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario total dispuesta por el 3° Juzgado de Garantía de Santiago.

Según información a la que tuvo acceso Radio ADN, la situación se constató durante la madrugada, a las 03:06 horas, en su domicilio de comuna de La Reina, donde personal policial acudió para realizar un control de rutina.

Según la información, el imputado no respondió ni se presentó ante el personal uniformado a pesar de las reiteradas llamadas realizadas tanto al citófono de la vivienda como a su teléfono móvil. Ante la imposibilidad de verificar el cumplimiento de la medida, Carabineros dejó constancia del hecho en el parte correspondiente.

Por su parte, el exalcalde Jadue ofreció una explicación de lo sucedido a Radio ADN, señalando que la razón de su ausencia de respuesta se debió a un corte de luz en el sector, lo que habría provocado que el citófono de su domicilio quedara inoperativo.

Radio ADN pudo comprobar que el sector donde vive el ex militante comunista, en la comuna de La Reina, efectivamente hubo un corte del suministro electrico, según información de ENEL.