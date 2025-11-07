Reportan a Daniel Jadue por incumplimiento del arresto domiciliario
El exalcalde de Recoleta explicó la situación a Radio ADN.
Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta, fue reportado por incumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario total dispuesta por el 3° Juzgado de Garantía de Santiago.
Según información a la que tuvo acceso Radio ADN, la situación se constató durante la madrugada, a las 03:06 horas, en su domicilio de comuna de La Reina, donde personal policial acudió para realizar un control de rutina.
Según la información, el imputado no respondió ni se presentó ante el personal uniformado a pesar de las reiteradas llamadas realizadas tanto al citófono de la vivienda como a su teléfono móvil. Ante la imposibilidad de verificar el cumplimiento de la medida, Carabineros dejó constancia del hecho en el parte correspondiente.
Por su parte, el exalcalde Jadue ofreció una explicación de lo sucedido a Radio ADN, señalando que la razón de su ausencia de respuesta se debió a un corte de luz en el sector, lo que habría provocado que el citófono de su domicilio quedara inoperativo.
Radio ADN pudo comprobar que el sector donde vive el ex militante comunista, en la comuna de La Reina, efectivamente hubo un corte del suministro electrico, según información de ENEL.
