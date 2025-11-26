“Ya estará muerta”: las amenazas que enviaba el acosador de Osorno a adolescente de 16 años

Un hombre de nacionalidad venezolano fue detenido por la PDI tras amenazar a una adolescente de 16 años en la comuna de Hualaihué, Osorno, región de Los Lagos.

El arresto se produjo en la Carretera Austral, luego de un operativo liderado por la Brigada de Delitos Sexuales de Osorno, que contó con un equipo multidisciplinario para dar con su paradero.

Durante semanas, el sujeto hostigó a la menor y a su familia mediante mensajes intimidatorios y publicaciones en redes sociales. En una historia de Instagram escribió: “Antes de que me encuentren, ya estará muerta”.

Además, en mensajes directos aseguró: “Crees que después de todo lo que me hicieron tu papá y tú con tus funas, voy a irme y dejar todo así. Te equivocas, solo te voy a decir una cosa, estoy en un campamento en Osorno”.

Vecinos habían advertido su presencia cerca del domicilio de la adolescente. “La semana pasada mi tía vio a ese chico con la capucha y un cable. Ella no sabía, llegó a la casa y al ver las noticias se dio cuenta de quién era”, relató una testigo a CHV.