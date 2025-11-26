Tras rechazo inicial del CNTV a campaña sobre violencia de género: ministra Orellana critica veto y manifiesta la urgencia de informar a la población

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, cuestionó el rechazo inicial del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) a la campaña del Gobierno sobre la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que finalmente fue aprobada tras su solicitud de reconsideración.

En conversación con CNN, Orellana destacó el impacto del veto en quienes menos acceso tienen a información digital.

“Cuando nosotros decimos que algo no se emita por televisión abierta, estamos perjudicando precisamente a las personas de zonas aisladas, a las personas que viven en zonas urbanas con baja conectividad digital (…) y a las personas mayores”, dijo.

“Esto no es una chacra, hay una ley”

La ministra criticó la justificación del CNTV basada en la coyuntura electoral y recordó que la ley “requiere ser conocida, porque trae modificaciones legales que impactan directamente a la vida de las personas. Es una ley de la República, no es algo que esté en debate”.

Sobre la solidez de la legislación, Orellana aseguró: “Esto no es una chacra. Hay una ley (…) y hemos dejado eso aprobado con reglamentos y con transitorios hasta el 2029”, añadiendo que su cumplimiento está garantizado mediante un préstamo del Banco Mundial por siete millones de dólares.

Finalmente, vinculó la controversia con la presión global sobre los derechos de las mujeres: “Basta una crisis para que se pongan en duda los derechos de las mujeres (…) hoy enfrentamos una presión global sobre nuestros derechos”.