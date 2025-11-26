Fiscalía pide ayuda a la comunidad para colaborar en la búsqueda de sujeto denunciado por acoso a menor en Osorno

La Fiscalía Local de Osorno solicitó colaboración ciudadana para ubicar a un hombre con orden de detención vigente por acosar y amenazar a una menor de edad.

Lo situación fue dada a conocer por Belén Castillo mediante su cuenta Instagram, donde relató que un desconocido lleva meses acosando a su hermana de 16 años.

En esa línea, detalló que le ha enviado mensajes, además de merodear su casa y enviar fotografías de armas. Incluso, intentó retirar a la menor desde su colegio enviando un mail falso al establecimiento.

¿Qué se sabe del acosador?

La familia de la afectada identificó al sujeto como César Alejandro Vivas Becerra. Si bien en un principio se dijo que era un ciudadano colombiano, aún no hay certeza de su nacionalidad ni de su nombre.