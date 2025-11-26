;

VIDEO. Capturado en la Carretera Austral: PDI detienen a hombre acusado de acosar y amenazar a adolescente en Osorno

La aprehensión fue dada a conocer a través de las redes sociales de la policía civil.

Nelson Quiroz

Captura

Captura

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este miércoles a un ciudadano de nacionalidad venezolana acusado de acosar y amenazar a una adolescente de 16 años en Osorno.

Según informó la institución, el imputado fue ubicado en la Carretera Austral tras un trabajo investigativo encabezado por la Brigada de Delitos Sexuales, que operó con un equipo multidisciplinario para dar con su paradero.

La detención ocurre horas después de que la Fiscalía Local de Osorno pidiera colaboración a la comunidad para encontrar al sospechoso, cuya orden de detención estaba vigente.

Este sería el caso que se hizo público gracias a Belén Castillo, hermana de la víctima, quien denunció en redes sociales que el hombre había merodeado el hogar familiar, enviado fotografías de armas y hasta intentado retirar a la menor desde su colegio mediante un correo falso.

Hasta ahora, la Fiscalía no ha confirmado la identidad formal del detenido, aunque la familia había señalado previamente sería César Alejandro Vivas Becerra, un ciudadano colombiano.

