Contraloría detecta graves deficiencias en hospitales de Carlos Van Buren y Gustavo Fricke: ordenaron medidas correctivas inmediatas

La CGR evidenció problemas en infraestructura, cocina y control de personal, e instruyó sumarios y acciones para corregir irregularidades.

Martín Neut

La Contraloría General de la República (CGR) identificó irregularidades en los hospitales Carlos Van Buren y Gustavo Fricke, en la Región de Valparaíso, que derivaron en la apertura de sumarios administrativos para investigar responsabilidades.

En el Hospital Van Buren, los fiscalizadores detectaron que pacientes permanecen en pasillos y áreas comunes en lugar de salas habilitadas.

Además, la cocina presenta un “avanzado deterioro, particularmente falta de mantención del suelo, ventanales en mal estado de conservación y techumbre con planchas y vigas a la vista, existiendo riesgo de desprendimientos o desplomes”, señaló la Contraloría.

Se detectaron múltiples falencias

También se evidenció la falta de separación de áreas en la preparación de alimentos, lo que dificulta la higiene y seguridad alimentaria.

Otro hallazgo relevante fue la paralización de la nueva Central de Alimentación, cuyo proyecto, adjudicado en mayo de 2023, aún no se ha completado, tras más de dos años de retraso. La CGR instruyó iniciar un sumario administrativo y adoptar medidas para su finalización.

Agencia Uno | Hospital Carlos Van Buren

Además, se detectaron “falencias en la obtención del calendario de turnos y en las consultas programadas para ese día”, lo que impidió controlar adecuadamente la asistencia del personal médico.

Zonas de circulación sin condiciones adecuadas

En el Hospital Gustavo Fricke, se constató que “dos pabellones no son utilizados para operaciones quirúrgicas. Uno se ocupa como lugar de almacenamiento para equipos médicos, mientras que el otro funciona como bodega para insumos de esterilización”.

También se encontraron equipos médicos situados en zonas de circulación sin condiciones adecuadas para su resguardo.

La Contraloría ordenó medidas correctivas inmediatas y la planificación de acciones para garantizar la seguridad de pacientes y trabajadores, además de utilizar estas observaciones como insumo para futuras auditorías.

