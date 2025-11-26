;

Violento incidente en la USM de Valparaíso: estudiante ataca con arma blanca a profesor y le provoca heridas en su cara

La casa de estudios informó que el hecho fue controlado rápidamente. El académico recibió atención médica y el joven fue detenido tras activarse los protocolos internos.

Un profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM) fue atacado con un arma blanca por uno de sus estudiantes este miércoles en el Campus Casa Central de Valparaíso.

Según la institución, “se registró un hecho de violencia (…) el cual afectó a un profesor y en el que también se vio involucrado un estudiante”.

En su comunicado, la USM afirmó que “el incidente fue contenido de manera inmediata, evitando que tuviera consecuencias mayores” y que el docente “recibió atención de forma inmediata y fue derivado a un centro asistencial”.

También indicó que se activaron los protocolos internos y que el estudiante fue retenido y quedó “bajo acompañamiento profesional por parte de un psicólogo”. La universidad recalcó: “Condenamos de manera categórica cualquier hecho de violencia”.

Palabras de Carabineros

Carabineros informó que el hecho ocurrió cerca de las 16:00 horas tras una detención ciudadana. El mayor Gustavo Figueroa señaló que “un alumno (…) habría atacado a un profesor al interior de su oficina con un arma blanca, ocasionándole lesiones en el cuero cabelludo y en el rostro”.

Añadió que el docente estaba “consciente, fuera de riesgo vital” y se trasladó por sus propios medios a la Clínica Reñaca.

El estudiante fue detenido, se incautó “un cuchillo de diez centímetros de hoja” y una pistola de balines desde su mochila. Según Figueroa, el joven “será puesto a disposición de los tribunales de justicia” a la espera de las instrucciones del fiscal.

