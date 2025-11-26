Familia de Washington Tapia acusa demoras en la causa por atropello fatal de bus Red en San Bernardo: “Él iba con intenciones de matarlo”

A más de un año del atropello que terminó con la vida de Washington Tapia en San Bernardo, su familia acusa demoras en la investigación y cuestiona que aún “no exista fecha para el juicio oral”.

El hecho ocurrió la madrugada del 28 de octubre de 2024, cuando una discusión con el conductor de un bus de la empresa Vule escaló hasta el fatal impacto registrado por cámaras de seguridad.

Tapia, de 37 años, regresaba a su hogar después de una jornada laboral cuando, según sus cercanos, el microbús habría rozado su vehículo. Tras seguir al bus para exigir una explicación, el altercado culminó en el atropello que quedó registrado en video.

Para su hermano, Leandro Tapia, no quedan dudas sobre la intención del chofer: “Él lo mató (…) él iba con intenciones de matar a mi hermano”, afirmó a CHV, asegurando que la colisión fue deliberada.

”Los niños sufren”

La pareja del fallecido, Lilian Briceño, expresó el impacto emocional que ha significado el proceso para la familia, especialmente para los tres hijos de Washington.

“Para mí ha sido un desgaste emocional completamente (…) los niños sufren, dejó a tres hijos”, señaló, criticando además la decisión de realizar nuevas diligencias como una eventual reconstrucción de escena.

La fiscalía mantiene la causa activa bajo la figura de homicidio, mientras el conductor del bus continúa en prisión preventiva.

El abogado querellante, Óscar Vienne, adelantó que podrían existir agravantes que redefinan la calificación jurídica. “La visión que se tomó es de un homicidio simple. Nosotros creemos que hay otros elementos que podrían agravar la responsabilidad del imputado”, indicó.