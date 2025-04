“No tengo problema en dejar la clase, pero te mato”: profesor es grabado amenazando a estudiante con un pupitre

Un grave incidente se registró en el Centro Educacional San Ramón, luego de que se viralizara un video donde un profesor amenaza de muerte a un alumno durante una clase. El hecho, ocurrido la semana pasada, quedó registrado por uno de los estudiantes del curso y muestra al docente levantando un pupitre en señal de agresión.

El video, de poco más de un minuto, muestra al hombre —de acento extranjero— discutiendo con un grupo de alumnos por el uso de su celular durante la clase. “Tengo 38 años, soy profesional, tengo dos profesiones y tú ni ninguno de ustedes me va a decir que no lo puedo utilizar”, se le escucha decir en un tono alterado.

A pesar de las advertencias de los estudiantes, quienes le piden que “dé el ejemplo”, el docente se levanta y se dirige de forma intimidante hacia un alumno, diciéndole: “No te me acerques, porque si te me acercas, por mi madre querida, yo no tengo problema en dejar la clase, pero te mato con la cabeza”, mientras levanta un pupitre con actitud amenazante.

El episodio generó preocupación en la comunidad escolar. Consultado por Emol, el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santa Rosa —organismo que desde diciembre de 2024 administra el recinto— confirmó que el docente fue apartado temporalmente de sus funciones.

“Este hecho ocurrió la semana pasada. Hay una investigación en curso de acuerdo a los protocolos del establecimiento, y el profesor está apartado momentáneamente de sus funciones hasta que se aclaren los hechos”, indicó Luis Echeverría Donaire, director del SLEP.

Asimismo, enfatizó que desde la entidad se promueve “el respeto y la sana convivencia en nuestras comunidades educativas”.