Paciente denuncia sesiones de electroshock sin anestesia en hospital de Valparaíso

La denuncia por la aplicación de terapias de electroshock sin anestesia en el Hospital Psiquiátrico del Salvador, en Valparaíso, volvió a tomar fuerza luego de que la madre de Benjamín relatara su caso.

En conversación con CHV Noticias, Carolina Ramírez contó que recién entendió lo ocurrido cuando escuchó a su hijo declarar ante su abogado. “Ahí por primera vez entendí lo que había pasado”, aseguró.

Según explicó, un médico la llamó insistentemente porque Benjamín “no estaba respondiendo a un tratamiento”, por lo que recomendó la terapia electroconvulsiva.

La mujer firmó el consentimiento sin saber que se aplicaría sin anestesia. Por ello, Benjamín fue sometido a cinco sesiones de electroshock sin que se cumpliera la norma técnica.

Testimonio del joven afectado

En su declaración, entregada al medio mencionado, el joven afirmó que lo amarraban a una camilla, le instalaban electrodos en el pecho y la cabeza y luego sentía una descarga.

“Sentí una corriente que me hizo perder la consciencia. Nunca me aplicaron anestesia”, afirmó.

Por estos hechos, la familia presentó una querella por apremios ilegítimos, con el objetivo de que se investigue, se esclarezca y se sancione a los responsables.

Cabe destacar que el procedimiento fue suspendido de forma abrupta, no solo para él, sino para todos los pacientes del hospital.

Además, se reveló que entre 2016 y 2021 se realizaron 1.049 sesiones sin anestesia a 116 personas, según antecedentes expuestos en la causa.