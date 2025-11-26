;

VIDEOS. Solo queda un invicto en la Champions League: todos los resultados de este miércoles y cómo quedó la tabla

Arsenal y Bayern Múnich protagonizaron el mejor partido del día, mientras que el Liverpool fue la decepción de la fecha.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images

Este miércoles se cerró la fecha 5 de la fase de liga de la Champions League, que contó con partidos soñados en el máximo nivel del fútbol europeo.

El choque más destacado de la jornada lo protagonizaron Arsenal y Bayern Múnich, dos equipos que llegaban con puntaje perfecto. Finalmente, fueron los ingleses quienes se impusieron por 3-1 en Londres, con goles de Jurrien Timber, Noni Madueke y Gabriel Martinelli. Para los “Bávaros” descontó Lennart Karl.

El otro equipo que llegaba con todos los puntos posibles era el Inter de Milán, pero también perdió su racha tras caer 2-1 en España ante el Atlético de Madrid, que comienza a recuperar terreno tras un mal comienzo. Julián Álvarez y José María Giménez anotaron para los “Colchoneros”, mientras que Piotr Zielinski marcó para los italianos.

Revisa también:

ADN

En un frenético enfrentamiento, el Paris Saint-Germain goleó 5-3 al Tottenham para alcanzar el segundo puesto de la tabla. Fabián Ruiz, William Pacho y un hat-trick de Vitinha le dieron el triunfo a los actuales campeones. Richarlison y Kolo Muani, con un doblete, descontaron para los Spurs.

La mayor sorpresa de la jornada la dio el PSV, que fue hasta Anfield para golear 4-1 al Liverpool, mientras que el Real Madrid contó con un inspirado Kylian Mbappé para vencer al Olympiacos.

Los resultados de la Champions League hoy miércoles 26 de noviembre

  • Pafos 2-2 Mónaco
  • Copenhague 3-2 Kairat Almaty
  • Atlético Madrid 2-1 Inter de Milán
  • Sporting de Lisboa 3-0 Club Brujas
  • Arsenal 3-1 Bayern Múnich
  • Eintracht Frankfurt 0-3 Atalanta
  • Liverpool 1-4 PSV
  • Olympiacos 3-4 Real Madrid
  • PSG 5-3 Tottenham

Así está la tabla de posiciones de la Champions League

  1. Arsenal - 15 pts.
  2. PSG - 12 pts.
  3. FC Bayern Munich – 12 pts.
  4. Inter – 12 pts.
  5. Real Madrid - 12 pts.
  6. Chelsea – 10 pts.
  7. Borussia Dortmund – 10 pts.
  8. Manchester City – 10 pts.
  9. Sporting Lisboa - 10 pts.
  10. Atalanta - 10 pts.
  11. Atlético Madrid - 9 pts.
  12. Newcastle United – 9 pts.
  13. Liverpool – 9 pts.
  14. Galatasaray – 9 pts.
  15. PSV - 8 pts.
  16. Tottenham Hotspur – 8 pts.
  17. Bayer 04 Leverkusen – 8 pts.
  18. Barcelona – 7 pts.
  19. Qarabağ FK – 7 pts.
  20. Napoli – 7 pts.
  21. Olympique de Marseille – 6 pts.
  22. Juventus – 6 pts.
  23. Royale Union Saint-Gilloise – 6 pts.
  24. AS Monaco – 6 pts.
  25. Pafos FC – 6 pts.
  26. Club Brugge KV – 4 pts.
  27. Eintracht Frankfurt – 4 pts.
  28. Athletic Club – 4 pts.
  29. FC Copenhague - 4 pts.
  30. Benfica – 3 pts.
  31. SK Slavia Praha – 3 pts.
  32. Bodø/Glimt – 2 pts.
  33. Olympiacos FC – 2 pts.
  34. Villarreal – 1 pts.
  35. Kairat Almaty – 1 pts.
  36. AFC Ajax – 0 pts.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad