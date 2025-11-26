Este miércoles se cerró la fecha 5 de la fase de liga de la Champions League, que contó con partidos soñados en el máximo nivel del fútbol europeo.

El choque más destacado de la jornada lo protagonizaron Arsenal y Bayern Múnich, dos equipos que llegaban con puntaje perfecto. Finalmente, fueron los ingleses quienes se impusieron por 3-1 en Londres, con goles de Jurrien Timber, Noni Madueke y Gabriel Martinelli. Para los “Bávaros” descontó Lennart Karl.

El otro equipo que llegaba con todos los puntos posibles era el Inter de Milán, pero también perdió su racha tras caer 2-1 en España ante el Atlético de Madrid, que comienza a recuperar terreno tras un mal comienzo. Julián Álvarez y José María Giménez anotaron para los “Colchoneros”, mientras que Piotr Zielinski marcó para los italianos.

En un frenético enfrentamiento, el Paris Saint-Germain goleó 5-3 al Tottenham para alcanzar el segundo puesto de la tabla. Fabián Ruiz, William Pacho y un hat-trick de Vitinha le dieron el triunfo a los actuales campeones. Richarlison y Kolo Muani, con un doblete, descontaron para los Spurs.

La mayor sorpresa de la jornada la dio el PSV, que fue hasta Anfield para golear 4-1 al Liverpool, mientras que el Real Madrid contó con un inspirado Kylian Mbappé para vencer al Olympiacos.

Los resultados de la Champions League hoy miércoles 26 de noviembre

Pafos 2-2 Mónaco

Copenhague 3-2 Kairat Almaty

Atlético Madrid 2-1 Inter de Milán

Sporting de Lisboa 3-0 Club Brujas

Arsenal 3-1 Bayern Múnich

Eintracht Frankfurt 0-3 Atalanta

Liverpool 1-4 PSV

Olympiacos 3-4 Real Madrid

PSG 5-3 Tottenham

Así está la tabla de posiciones de la Champions League