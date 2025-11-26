VIDEOS. Solo queda un invicto en la Champions League: todos los resultados de este miércoles y cómo quedó la tabla
Arsenal y Bayern Múnich protagonizaron el mejor partido del día, mientras que el Liverpool fue la decepción de la fecha.
Este miércoles se cerró la fecha 5 de la fase de liga de la Champions League, que contó con partidos soñados en el máximo nivel del fútbol europeo.
El choque más destacado de la jornada lo protagonizaron Arsenal y Bayern Múnich, dos equipos que llegaban con puntaje perfecto. Finalmente, fueron los ingleses quienes se impusieron por 3-1 en Londres, con goles de Jurrien Timber, Noni Madueke y Gabriel Martinelli. Para los “Bávaros” descontó Lennart Karl.
El otro equipo que llegaba con todos los puntos posibles era el Inter de Milán, pero también perdió su racha tras caer 2-1 en España ante el Atlético de Madrid, que comienza a recuperar terreno tras un mal comienzo. Julián Álvarez y José María Giménez anotaron para los “Colchoneros”, mientras que Piotr Zielinski marcó para los italianos.
En un frenético enfrentamiento, el Paris Saint-Germain goleó 5-3 al Tottenham para alcanzar el segundo puesto de la tabla. Fabián Ruiz, William Pacho y un hat-trick de Vitinha le dieron el triunfo a los actuales campeones. Richarlison y Kolo Muani, con un doblete, descontaron para los Spurs.
La mayor sorpresa de la jornada la dio el PSV, que fue hasta Anfield para golear 4-1 al Liverpool, mientras que el Real Madrid contó con un inspirado Kylian Mbappé para vencer al Olympiacos.
Los resultados de la Champions League hoy miércoles 26 de noviembre
- Pafos 2-2 Mónaco
- Copenhague 3-2 Kairat Almaty
- Atlético Madrid 2-1 Inter de Milán
- Sporting de Lisboa 3-0 Club Brujas
- Arsenal 3-1 Bayern Múnich
- Eintracht Frankfurt 0-3 Atalanta
- Liverpool 1-4 PSV
- Olympiacos 3-4 Real Madrid
- PSG 5-3 Tottenham
Así está la tabla de posiciones de la Champions League
- Arsenal - 15 pts.
- PSG - 12 pts.
- FC Bayern Munich – 12 pts.
- Inter – 12 pts.
- Real Madrid - 12 pts.
- Chelsea – 10 pts.
- Borussia Dortmund – 10 pts.
- Manchester City – 10 pts.
- Sporting Lisboa - 10 pts.
- Atalanta - 10 pts.
- Atlético Madrid - 9 pts.
- Newcastle United – 9 pts.
- Liverpool – 9 pts.
- Galatasaray – 9 pts.
- PSV - 8 pts.
- Tottenham Hotspur – 8 pts.
- Bayer 04 Leverkusen – 8 pts.
- Barcelona – 7 pts.
- Qarabağ FK – 7 pts.
- Napoli – 7 pts.
- Olympique de Marseille – 6 pts.
- Juventus – 6 pts.
- Royale Union Saint-Gilloise – 6 pts.
- AS Monaco – 6 pts.
- Pafos FC – 6 pts.
- Club Brugge KV – 4 pts.
- Eintracht Frankfurt – 4 pts.
- Athletic Club – 4 pts.
- FC Copenhague - 4 pts.
- Benfica – 3 pts.
- SK Slavia Praha – 3 pts.
- Bodø/Glimt – 2 pts.
- Olympiacos FC – 2 pts.
- Villarreal – 1 pts.
- Kairat Almaty – 1 pts.
- AFC Ajax – 0 pts.
