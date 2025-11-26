;

VIDEOS. Los mejores de Europa: Arsenal le rompió histórico invicto al Bayern Múnich en la Champions League

Los alemanes no sumaban derrotas en los 18 partidos que habían jugado en la temporada.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Richard Heathcote

La jornada de Champions League tenía un partido que todos querían ver: el Arsenal versus Bayern Múnich, los dos mejores equipos de Europa en la actualidad.

En Londres, los dirigidos por Mikel Arteta se impusieron a los alemanes por 3-1, les rompieron un invicto de 18 partidos (1 empate y 17 victorias) y se quedaron con la punta del torneo internacional europeo con puntaje perfecto.

La apertura de la cuenta para los “Gunners” llegó con la especialidad de la casa: el balón parado. Fue Jurrien Timber (22’) el encargado de rematar de cabeza un preciso centro de Bukayo Saka.

Los “Bávaros” igualaron rápidamente con un tanto del talentoso canterano Lennart Karl (32’), quien definió en el área tras un buen pase lateral de Serge Gnabry.

Fue Noni Madueke (69’) el encargado de volver a poner en ventaja a los locales, entrando por el segundo palo para conectar un envío de Ricardo Calafiori. Gabriel Martinelli (77’) cerró la victoria en un contraataque.

Con este resultado, el Arsenal queda como puntero exclusivo de la fase de liga de la Champions League con 15 puntos, mientras que el Bayern Múnich cae al cuarto puesto con 12 unidades.

