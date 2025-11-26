Real Madrid volvió a festejar este miércoles en la Champions League 2025-26, tras imponerse como visitante por 4-3 ante el Olympiacos en el duelo de la quinta fecha de la fase de liga disputado en el Estadio Georgios Karaiskakis, en Grecia.

El equipo de Xabi Alonso, que venía de perder su invicto ante Liverpool, tuvo que sobreponerse a un inicio adverso, ya que comenzó el partido en desventaja tras la temprana anotación del portugués Chiquinho (8′).

Pese a la sorpresa de los locales, el cuadro merengue tuvo una feroz reacción y dio vuelta el marcador en apenas siete minutos gracias a un triplete de Kylian Mbappé (22′, 24′ y 29′).

El hat-trick del francés en apenas 6 minutos y 42 segundos se convirtió en el segundo más rápido en toda la historia de la Champions, solo por detrás del triplete de Mohamed Salah contra el Rangers en 2022. En esa ocasión, el egipcio marcó tres goles en 6 minutos y 13 segundos.

Ya en el complemento, Mehdi Taremi (52′) logró acortar la diferencia para Olympiacos, pero Mbappé volvió a hacerse presente en la cuenta y concretó su “póker” en los 59′ para poner el 4-2. El descuento final fue obra de Ayoub El Kaabi (81′).

Con esta victoria, Real Madrid se ubicó quinto lugar de la tabla con 12 puntos, la misma cantidad que poseen Bayern Múnich y PSG, y a una sola unidad de Inter de Milán que marcha segundo con 13. El líder es Arsenal con 15 puntos.

Revisa los goles del triunfo del Real Madrid ante Olympiacos

