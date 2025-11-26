;

VIDEO. PSV sorprende en Anfield, golea y le propina un duro golpe al Liverpool por Champions League

Los ‘Reds’ siguen en una mala racha también a nivel internacional.

José Campillay

La Champions League no se detiene y continúa con su apasionante desarrollo, ofreciéndonos interesantes partidos jornada a jornada que nos dejan mucho para analizar.

Bajo este escenario, el Liverpool (Inglaterra) recibió al PSV Eindhoven (Países Bajos) en Anfield por la fecha 5 de la fase de liga.

Más allá de los pronósticos y datos de la previa, fueron los visitantes quienes dieron la gran sorpresa y se quedaron con la victoria por 4-1.

La apertura de la cuenta llegó a penas a los 6 minutos desde los 12 pasos con un penal convertido por Ivan Perišić.

Dominik Szoboszlai empató transitoriamente el duelo a los 16′ cazando un rebote a la altura del punto penal.

Pero a los 56 minutos, Guus Til puso en ventaja una vez más a los visitantes definiendo en el área tras un gran pase entre líneas de Mauro Júnior.

Para ampliar diferencias, Couhaib Driouech convirtió el tercero a los 73 minutos definiendo en la entrada del área chica tras un rebote en el palo.

Ya sobre el final, a los 90′+1, Driouech repitió como goleador y definió libre dentro del área tras un centro rasante atrás de Sergiño Dest para desatar la fiesta entre los forasteros.

De esta manera, el Liverpool quedó 12° con 9 puntos, mientras que el PSV se ubica 14° con 8 unidades.

