Era un partidazo en la previa, y cumplieron. Este miércoles por la noche en el Viejo Continente, continuó la acción de la quinta fecha de la Fase Liga de la UEFA Champions League, jornada donde el Atlético Madrid derrotó al Inter Milan.

En la capital española, y con cierta polémica, Julián Álvarez (9′) puso el primero de la noche para el local, pero en el complemento, Piotr Zielinski (54′) anotó el empate de los ‘neroazurros’. En los descuentos, José María Giménez (90′+3) dejó los tres puntos para los de Simeone.

Con la victoria, Atlético Madrid trepó a la duodécima (12) posición con nueve puntos, mientras que el Inter Milan se queda cuarto con 12 unidades.

En la próxima jornada (6), el ‘colchonero’ visitará al PSV en Países Bajos, mientras que el ‘neroazurro’ tiene otro partidazo, ahora contra el Liverpool en la capital de la moda.

Los goles del partido

¡¡GOL DE LA ARAÑA!! No hubo mano previa de Baena y Julián Álvarez festeja el 1-0 de Atlético de Madrid ante Inter.



¡PARED TOP PARA EMPATAR EN EL METROPOLITANO! Gran combinación con Bonny y gol de Zielinski para el 1-1 de Inter ante Atlético de Madrid.



