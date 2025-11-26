VIDEOS. Atlético Madrid termina con el invicto del Inter Milan tras un partidazo por la Champions League
El ‘colchonero’ volvió a tomar vida por la ‘orejona’ tras dejar los tres puntos en la capital española.
Era un partidazo en la previa, y cumplieron. Este miércoles por la noche en el Viejo Continente, continuó la acción de la quinta fecha de la Fase Liga de la UEFA Champions League, jornada donde el Atlético Madrid derrotó al Inter Milan.
En la capital española, y con cierta polémica, Julián Álvarez (9′) puso el primero de la noche para el local, pero en el complemento, Piotr Zielinski (54′) anotó el empate de los ‘neroazurros’. En los descuentos, José María Giménez (90′+3) dejó los tres puntos para los de Simeone.
Con la victoria, Atlético Madrid trepó a la duodécima (12) posición con nueve puntos, mientras que el Inter Milan se queda cuarto con 12 unidades.
En la próxima jornada (6), el ‘colchonero’ visitará al PSV en Países Bajos, mientras que el ‘neroazurro’ tiene otro partidazo, ahora contra el Liverpool en la capital de la moda.
Los goles del partido
