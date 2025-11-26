Presidente Boric designa a Andrea Soto como nueva Superintendenta de Seguridad Social

El Presidente Gabriel Boric nombró a la abogada Andrea Soto Araya como nueva Superintendenta de Seguridad Social (SUSESO), decisión que se oficializó tras concluir el concurso de Alta Dirección Pública iniciado en agosto y que convocó a 184 postulantes.

Según el comunicado, el proceso incluyó evaluaciones externas y entrevistas realizadas por el Consejo de Alta Dirección Pública, que envió en octubre al mandatario la nómina final “para que efectuara el nombramiento respectivo”.

Soto, abogada de la Universidad de Chile y con especialización en regulación y políticas sociales, ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria en el sector público.

La experiencia de Andrea Soto

Su experiencia incluye labores como asesora jurídica en el Ministerio de Desarrollo Social y en la Fundación para la Superación de la Pobreza, además de haber sido “jefa de la División Jurídica en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social” entre 2014 y 2017.

También asumió por Alta Dirección Pública como jefa Jurídica del Instituto de Previsión Social en 2017-2018 y posteriormente dirigió el Departamento Jurídico de la Agencia de Calidad de la Educación.

Desde marzo de 2022 se desempeñaba como “jefa de la División Jurídica de la Subsecretaría del Trabajo”, cargo que ejerció hasta este nombramiento.