VIDEO. Congreso despacha el Presupuesto 2026 tras largas negociaciones y baja asistencia de parlamentarios

El proyecto avanzó tras votaciones divididas y participación acotada, quedando a la espera de su publicación oficial para entrar en vigencia como ley.

El Congreso Nacional despachó este miércoles el Presupuesto de la Nación 2026, luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara el informe de la comisión mixta pese a la negativa de parte de la oposición y a la ausencia de un tercio de sus integrantes.

En la instancia votaron 100 de los 150 parlamentarios, de los cuales 66 respaldaron la propuesta del Ejecutivo. 35 parlamentarios votaron en contra del proyecto.

La aprobación dejó fuera normas que requerían un quórum superior, como la glosa que permitía traspasar recursos desde los gobiernos regionales a empresas privadas, la cual no alcanzó los votos necesarios.

Tras su paso por la Cámara Baja, el Senado inició rápidamente la revisión del proyecto y lo aprobó con 27 votos a favor y solo 1 en contra, con participación de 28 de los 50 senadores.

Con este resultado, el Presupuesto 2026 quedó despachado del Congreso, a la espera de su publicación en el Diario Oficial para convertirse en ley.

