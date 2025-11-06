;

SUSESO refuerza control de licencias médicas: COMPIN e Isapres podrán pedir datos a la PDI y el SII

Incluso publicaciones en redes sociales pueden servir como prueba válida de actividad laboral o desplazamiento durante un periodo de reposo.

Juan Castillo

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) publicó la Circular N°3890, la cual modifica el Compendio de Normas sobre Licencias Médicas y Subsidios por Incapacidad Laboral, el cual establece que las Isapres y el COMPIN podrán solicitar información a otras entidades para verificar si un trabajador cumple con su reposo médico.

En detalle, la medida busca fortalecer la fiscalización ante casos de fraude en licencias, permitiendo que entidades como la Policía de Investigaciones (PDI), el Servicio de Impuestos Internos (SII) o incluso publicaciones en internet sirvan como prueba válida de actividad laboral o desplazamiento durante un periodo de reposo.

Por ejemplo, una fotografía publicada en Instagram durante unas vacaciones o un registro de viaje en Aduanas podría ser considerado indicio de incumplimiento de reposo, si coincide con los días en que la persona debía estar en casa. La circular enfatiza que estos antecedentes deben ser fehacientes y verificables, con claridad sobre la fecha y el contexto del hecho.

La normativa también aclara que salir del domicilio por motivos psiquiátricos no será considerado una falta, siempre que la persona permanezca dentro del país. En tanto, actos como ir a votar en elecciones obligatorias o comprar medicamentos tampoco serán sancionados como incumplimiento.

En paralelo, las instituciones podrán constatar si un trabajador realizó labores remuneradas durante su licencia médica revisando registros de atención médica, boletas emitidas o actividades registradas en plataformas públicas.

La circular entrará en vigencia tras su publicación oficial en el sitio web de la Superintendencia, y ya fue notificada a todas las COMPIN regionales, Isapres y al Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

Esta medida llega luego del escándalo por el mal uso de licencias médicas, donde Contraloría detectó que miles de empleados públicos usaron sus días de reposo para viajar fuera del país.

