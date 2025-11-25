Icónico edificio de la Bolsa de Comercio de Santiago tendrá nueva vida: anuncian promesa de compraventa con importante reconversión urbana

Edificio de la Bolsa de Comercio de Santiago / Sebastian Beltran Gaete

Territoria firmó una promesa de compraventa con la Bolsa de Comercio de Santiago para adquirir su histórico edificio de calle Nueva York, operación informada previamente a la CMF y aún sujeta a etapas regulatorias y contractuales.

La empresa, detrás del Mercado Urbano Tobalaba (MUT) y el Campus Santander, proyecta una regeneración urbana que preserve el valor patrimonial del inmueble e incorpore nuevos usos abiertos a la comunidad.

Según The Clinic, el plan considera comercio, espacios culturales, cowork, áreas comunes y una plaza en altura que conecte el edificio con su entorno.

“Una pieza valiosa de Santiago”

Según Ignacio Salazar, socio y gerente general de Territoria, “el edificio de la Bolsa es una de las piezas más valiosas del patrimonio urbano de Santiago” y su compromiso es “honrar su historia (…) abrirlo, activarlo y devolverlo a la vida cotidiana de la ciudad”.

Desde la Bolsa de Santiago señalaron que “la materialización de la compraventa dependerá del cumplimiento de diversas condiciones y etapas regulatorias y contractuales”, precisando que durante este periodo “el edificio continuará operando con total normalidad”.

Territoria enmarca esta iniciativa en su estrategia de revitalización del centro, donde también impulsa el proyecto NIDO Lucía en el antiguo edificio de Enel.