;

Icónico edificio de la Bolsa de Comercio de Santiago tendrá nueva vida: anuncian promesa de compraventa con importante reconversión urbana

El proyecto contempla restauración patrimonial, nuevos espacios culturales y áreas abiertas que integren el recinto al entorno, manteniendo operaciones habituales.

Martín Neut

Edificio de la Bolsa de Comercio de Santiago

Edificio de la Bolsa de Comercio de Santiago / Sebastian Beltran Gaete

Territoria firmó una promesa de compraventa con la Bolsa de Comercio de Santiago para adquirir su histórico edificio de calle Nueva York, operación informada previamente a la CMF y aún sujeta a etapas regulatorias y contractuales.

La empresa, detrás del Mercado Urbano Tobalaba (MUT) y el Campus Santander, proyecta una regeneración urbana que preserve el valor patrimonial del inmueble e incorpore nuevos usos abiertos a la comunidad.

Revisa también:

ADN

Según The Clinic, el plan considera comercio, espacios culturales, cowork, áreas comunes y una plaza en altura que conecte el edificio con su entorno.

“Una pieza valiosa de Santiago”

Según Ignacio Salazar, socio y gerente general de Territoria, “el edificio de la Bolsa es una de las piezas más valiosas del patrimonio urbano de Santiago” y su compromiso es “honrar su historia (…) abrirlo, activarlo y devolverlo a la vida cotidiana de la ciudad”.

Desde la Bolsa de Santiago señalaron que “la materialización de la compraventa dependerá del cumplimiento de diversas condiciones y etapas regulatorias y contractuales”, precisando que durante este periodo “el edificio continuará operando con total normalidad”.

Territoria enmarca esta iniciativa en su estrategia de revitalización del centro, donde también impulsa el proyecto NIDO Lucía en el antiguo edificio de Enel.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad