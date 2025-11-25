;

Inauguración de la Teletón reunirá por primera vez a Jara, Kast y al Presidente Boric en plena campaña presidencial

La apertura reunirá a los aspirantes y al Mandatario tras semanas sin encuentros directos. Don Francisco recalcó que la participación es completamente libre.

Martín Neut

Diana Copa

10:01

La inauguración de la Teletón de este viernes reunirá por primera vez en la campaña presidencial a Jeannette Jara, José Antonio Kast y al Presidente Gabriel Boric, quien confirmó su asistencia durante la tarde.

La instancia, que tradicionalmente cuenta con la presencia del Mandatario, será también el primer encuentro cara a cara entre el Ejecutivo y Kast, luego de que este último no coincidiera con el Presidente en actividades anteriores.

Durante toda la contienda, el Mandatario ha sido especialmente crítico del candidato republicano, incluso en mensajes públicos como la cadena nacional del Presupuesto, por lo que se anticipa atención sobre los gestos y el tono del saludo entre ambos.

“Recién me enteré ayer”

Mario Kreutzberger, Don Francisco, valoró que los aspirantes al sillón presidencial acudan a la jornada inaugural, enfatizando que la invitación es completamente voluntaria.

La invitación es voluntaria. Recién me enteré ayer de que un candidato no quería participar y bueno, está absolutamente en su derecho y si quiere participar también está en su derecho”, comentó.

Radio ADN confirmó que tanto Jara como Kast estarán presentes en la apertura de la Teletón. No obstante, José Antonio Kast decidió no asistir al programa de Canal 13 Dos caras de la moneda, conducido por Don Francisco.

