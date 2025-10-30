Por artefacto explosivo: realizan amplio operativo policial en la Bolsa de Comercio de Santiago

Un amplio operativo policial se desplegó la tarde de este miércoles en la Bolsa de Comercio de Santiago, luego del hallazgo de un objeto explosivo al interior de una bóveda del recinto.

Según información preliminar, el hallazgo obligó a la evacuación inmediata de al menos 40 personas que se encontraban dentro del edificio.

En el lugar trabajó personal del GOPE de Carabineros, quienes fijaron, embalaron y trasladaron el objeto hacia un cuartel del Labocar para su análisis y posterior destrucción.

Durante la inspección, también se encontraron vainas en el mismo sector donde estaba el supuesto artefacto, lo que incrementó las medidas de seguridad y el perímetro de resguardo.

Investigación en desarrollo

Hasta ahora, no se han reportado personas heridas ni daños estructurales.

Las autoridades mantienen el sector acordonado y continúan las pericias para determinar el origen y la naturaleza del elemento encontrado.