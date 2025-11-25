;

FOTOS. Las postales que dejó la marcha del 25N en Santiago en una nueva conmemoración contra la violencia de género

Registros muestran una movilización amplia y pacífica, con recorridos por la Alameda, expresiones de memoria y participación intergeneracional en la capital.

Martín Neut

Matías Castillo

Marcha por el Día internacional contra la violencia hacia las Mujeres

Marcha por el Día internacional contra la violencia hacia las Mujeres

Miles de mujeres marcharon este martes por la Alameda en la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, movilización convocada por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

El recorrido, entre el Cerro Santa Lucía y Metro República, generó desvíos y cortes de tránsito en el centro de Santiago.

La actividad estuvo marcada por pañuelos morados, pancartas y consignas que recordaron a las 42 mujeres y niñas asesinadas este año.

Frente a La Moneda, las asistentes hicieron una pausa para cantar por las mujeres detenidas desaparecidas durante la dictadura militar.

En las redes sociales de Radio ADN se difundieron imágenes de un ambiente familiar y diverso, donde se aprecia la participación de mujeres de todas las edades y grupos completos marchando sin incidentes, reforzando el carácter pacífico de la jornada.

