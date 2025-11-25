Lindt abrirá su séptima tienda en Chile a un año de su arribo: así ha sido la rápida expansión de la suiza en el comercio

En noviembre del año pasado, Lindt, la empresa suiza especializada en chocolates premium, llegó oficialmente a Chile con la apertura de su primera tienda en el Mallplaza Vespucio.

La apuesta no era menor: hasta ese momento, su presencia en el Cono Sur se limitaba a Brasil. Mientras, en territorio nacional ya existía un dominio de compañías como La Fête y Varsovienne.

Al poco andar, además, sumaron una nueva apertura en Mallplaza Egaña, en la comuna de La Reina. Ahora, a doce meses de su arribo, concretarán la inauguración de su séptimo punto de venta, esta vez en el Mall Alto Las Condes, durante la primera semana de diciembre.

Desde la firma señalan que se trata de un lugar “estratégico y de alto estándar en la capital”.

Se trata de un nuevo avance en su rápido proceso de expansión por los principales centros comerciales del país. Incluso, en mayo pasado la marca aterrizó también en la región de Valparaíso, especificamente en el Mall Marina.

También superó otras proyecciones, en 2024 se hablaba de poner en marcha solo seis tiendas al año 2025.

La lista completa de tiendas de Lindt en Chile

Mallplaza Vespucio (La Florida)

(La Florida) Mallplaza Egaña (La Reina)

(La Reina) Costanera Center | Cenco Costanera (Providencia)

| (Providencia) Mall Marina (Viña del Mar)

(Viña del Mar) Mallplaza Oeste (Cerrillos)

(Cerrillos) Parque Arauco (Las Condes)

(Las Condes) Alto Las Condes (Las Condes)***

Cedida. / Lindt Ampliar

La actualización más reciente también trajo la novedad de su “portafolio navideño” con productos para la festividad que marca el cierre del diciembre.

“Destaca las nuevas Pralinas de Navidad en distintos formatos, exquisitas combinaciones de chocolates finos con rellenos cremosos y texturas delicadas”, indican desde Lindt.

A lo anterior también se suman panettones, “un producto que ya es un éxito en otros país donde la marca está presente”, sostienen. Los ítems también llegan de forma acotada a algunos supermercados.