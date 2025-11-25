;

Lindt abrirá su séptima tienda en Chile a un año de su arribo: así ha sido la rápida expansión de la suiza en el comercio

La marca de chocolates “premium” debutó con un primer punto de venta en 2024, enfrentándose a rivales potentes como Varsovienne y La Fête.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / NurPhoto

En noviembre del año pasado, Lindt, la empresa suiza especializada en chocolates premium, llegó oficialmente a Chile con la apertura de su primera tienda en el Mallplaza Vespucio.

La apuesta no era menor: hasta ese momento, su presencia en el Cono Sur se limitaba a Brasil. Mientras, en territorio nacional ya existía un dominio de compañías como La Fête y Varsovienne.

Al poco andar, además, sumaron una nueva apertura en Mallplaza Egaña, en la comuna de La Reina. Ahora, a doce meses de su arribo, concretarán la inauguración de su séptimo punto de venta, esta vez en el Mall Alto Las Condes, durante la primera semana de diciembre.

Revisa también:

ADN

Desde la firma señalan que se trata de un lugar “estratégico y de alto estándar en la capital”.

Se trata de un nuevo avance en su rápido proceso de expansión por los principales centros comerciales del país. Incluso, en mayo pasado la marca aterrizó también en la región de Valparaíso, especificamente en el Mall Marina.

También superó otras proyecciones, en 2024 se hablaba de poner en marcha solo seis tiendas al año 2025.

La lista completa de tiendas de Lindt en Chile

  • Mallplaza Vespucio (La Florida)
  • Mallplaza Egaña (La Reina)
  • Costanera Center | Cenco Costanera (Providencia)
  • Mall Marina (Viña del Mar)
  • Mallplaza Oeste (Cerrillos)
  • Parque Arauco (Las Condes)
  • Alto Las Condes (Las Condes)***
ADN

Cedida. / Lindt

La actualización más reciente también trajo la novedad de su “portafolio navideño” con productos para la festividad que marca el cierre del diciembre.

“Destaca las nuevas Pralinas de Navidad en distintos formatos, exquisitas combinaciones de chocolates finos con rellenos cremosos y texturas delicadas”, indican desde Lindt.

A lo anterior también se suman panettones, “un producto que ya es un éxito en otros país donde la marca está presente”, sostienen. Los ítems también llegan de forma acotada a algunos supermercados.

ADN

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad