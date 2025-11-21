Unión Española queda al borde del abismo tras perder la “final” por evitar el descenso ante Deportes Limache / MAURICIO TORO/AGENCIA UNO

Era un partido decisivo tanto para Deportes Limache como para Unión Española, pero finalmente el cuadro de Santa Laura no pudo salir airoso de su expedición a la Región de Valparaíso y terminó sufriendo una crucial caída en la pelea por evitar el descenso.

Los hispanos salieron al césped sintético de Quillota dispuestos a aprovechar la oportunidad de dar caza a su rival en la tabla, al punto que al minuto 9, Felipe Masrri forzó la estirada de Junior Bórquez, que manoteó el balón al poste.

La lesión de Misael Llantén, quien debió ser reemplazado segundos más tarde, complicó a los de Víctor Rivero, que se vieron complicados en torno a su manejo del balón.

Recién en el segundo lapso pudo reaccionar Deportes Limache, apelando a la velocidad de sus contragolpes. Aun así, en el arranque del complemento, Facundo Pons no pudo conectar de cabeza con precisión cuando estaba en inmejorable posición.

Los locales se complicaban luego con la expulsión de Agustín Aguirre, pero tras la revisión VAR, se mantuvo en cancha, cosa que no ocurrió a los 71 minutos, cuando Unión Española se quedó con 10 futbolistas luego de una imprudente infracción de Bianneider Tamayo.

Con la ventaja numérica, Luis Guerra cobró protagonismo con dos remates claros desde el borde del área hispana, sin éxito. Sin embargo, al minuto 79, Facundo Pons conectó un tiro de esquina para desatar la locura de la mayoría de las 7 mil personas que llegaron al Lucio Fariña.

Con más desesperación que ideas, los dirigidos de Gonzalo Villagra no tuvieron la claridad con tal de empatar el marcador y la falta de chances les terminó costando la caída por 1-0.

Este resultado le permite a Deportes Limache llegar a 25 puntos, sacándole cuatro puntos de ventaja a Unión Española y Deportes Iquique, que precisan de un milagro a dos fechas del final con tal de no perder la categoría.