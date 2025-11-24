Es uno de los referentes de Colo Colo, termina contrato a fin de año y dejó esta categórica frase sobre su futuro: “Ya lo dije…”

Colo Colo obtuvo este domingo una importante victoria por 4-1 sobre Unión La Calera en el marco de la fecha 28 del Campeonato Nacional 2025, resultado que le permitió al “Cacique” entrar en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

Uno de los puntos altos del equipo de Fernando Ortiz fue Emiliano Amor, jugador que vence contrato en diciembre de este año y dejó un contundente mensaje sobre su futuro tras el partido jugado en el Estadio Monumental.

Consultado sobre las dudas en torno a su continuidad, el defensor de 30 años reconoció en zona mixta que “el año pasado capaz estaba un poquito más nervioso. Este año me dedico solamente a jugar estos tres partidos y solamente pensando en eso y clasificar a una copa”.

En esa línea, Amor reveló el diálogo que tuvo con el cuerpo técnico de Colo Colo. “Solamente me dijeron ‘no pienses en lo que va a pasar, enfócate en estos partidos que quedan’, porque así se puede el día de mañana pelear por algo personal o pelear por algo grupal. Me dedico solamente a estar en el día a día presente, en los entrenamientos y no pensar más allá, porque si no la cabeza se te va a cualquier lado”, afirmó.

De todas formas, el zaguero central fue claro en reiterar su postura: “Yo ya lo dije, todos lo saben, me quiero quedar. Pero no hay que quedarse por quedarse. Creo que a fin de año van a analizar, van a ver con el cuerpo técnico. Creo que van a hacer un análisis bastante grande de todo el año”.

“No me quedaré por quedarme, sino para armar un proceso, para armar un proyecto el año que viene, que estén todas las piezas importantes, cuerpo técnico, dirigencia, jugadores tirando para el mismo lado. Así que eso de quedarme por quedarme, no lo voy a hacer”, sentenció Amor.