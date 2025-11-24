;

“Estamos fallando...”: la dura autocrítica de Bryan Rabello tras perder duelo clave por el Chile 2 ante la U

El volante de O’Higgins se mostró frustrado luego de la derrota de su equipo en Rancagua.

O’Higgins sufrió una dura derrota ante la U en Rancagua y se alejó del Chile 2, mientras que los azules se metieron de lleno en la pelea por dicho cupo para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Tras el partido, el volante de los celestes, Bryan Rabello, se mostró autocrítico por la derrota de su equipo. “Estamos fallando en los momentos cruciales. A ratos jugamos un buen fútbol, pero lamentablemente no concretamos las ocasiones que nos creamos y creo que por ahí pasó el partido, porque la U tuvo una ocasión clara y nos convirtió. Así que el partido no pasó por el tema de la jerarquía, sino por la eficacia”, señaló en zona mixta.

“Fue un duelo muy dinámico, de muchas llegadas, ellos nos plantearon un partido intenso y nosotros también. Pero la eficacia marcó el partido, ellos concretaron y nosotros no”, agregó el ‘10’ del cuadro rancagüino.

“Claramente, hay frustración, porque queríamos ganar, estábamos de local, con nuestra gente. Hoy no se nos dio, pero hay que seguir trabajando porque nos quedan dos finales”, comentó Rabello, de cara a los duelos contra Unión Española y Everton.

Por último, sobre las opciones que tiene O’Higgins de conseguir el Chile 2 o el Chile 3, el mediocampista fue claro: “Nos vamos a enfocar en ganar, después veremos en qué puesto quedamos. La intención que tenemos es seguir creciendo como equipo y saldremos a ganar los dos partidos que nos quedan”.

