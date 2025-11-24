Deportes Limache ganó por la cuenta mínima la “final” ante Unión Española por la permanencia, en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, dejando muy encaminada su presencia en la Primera División en 2026, aunque matemáticamente aún no estén salvados.

El encargado de anotar el gol con el que los “tomateros” festejaron fue Facundo Pons, quien este lunes conversó con Los Tenores sobre este vital triunfo y la campaña realizada con los de la Región de Valparaíso.

“Feliz por el equipo, por el club. Sabíamos de la importancia del partido; si bien todavía no está nada definido y quedan dos fechas, era un partido importante. Por suerte lo pudimos sacar adelante”, comenzó relatando sobre el triunfo ante los “hispanos”.

A su vez, afirmó que el plan del partido pasó por jugar con la ansiedad de puntos de los de Independencia. “Nosotros teníamos bastante clara la forma en la que saldríamos a buscar el partido. A ellos no les servía tanto el empate, tenían esa obligación. Creo que jugando un poco con eso, y con la tranquilidad que mostró el equipo, más allá de algunos momentos del partido, fuimos superiores y justos ganadores”, dijo el delantero argentino.

“Por suerte veníamos anotando goles, pero no se nos venían dando los resultados. Creo que también se ve reflejado en la tabla: de los equipos que estamos abajo somos el que mejor diferencia de gol tiene. Esperamos seguir de esta manera”, agregó Facundo Pons.

Al ser consultado sobre cómo se gestó su arribo a Limache, manifestó que Víctor Rivero, entrenador del equipo, fue clave en su decisión. “Yo venía de jugar en Defensores de Belgrano, en la Segunda División de Argentina, y me contactaron para venir acá. Pude hablar con Víctor y, después de hablar con él, avanzamos rápido y se pudo dar mi llegada”, confesó.

Además, también se refirió a su futuro en los “cerveceros”, aunque afirmó no tener definida su continuidad. “Nos quedan estos dos partidos más la final de Copa Chile, que ojalá podamos terminar como todos soñamos. Mi contrato termina a fin de año acá y todavía no sé qué voy a hacer el año que viene”, sentenció Facundo Pons en Los Tenores.