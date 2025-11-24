Su equipo salió campeón y ascendió a Primera División: un chileno festeja en el fútbol brasileño

Coritiba, Athletico Paranaense, Chapecoense y Remo sellaron este domingo su ascenso a la Primera División en Brasil, después de que se jugara la última fecha del Brasileirao Serie B.

Con 65 puntos, el equipo que se coronó campeón del torneo fue Coritiba, elenco donde juega un chileno: Matías Fracchia.

El defensor de 30 años, con pasos por O’Higgins, Deportes Temuco y Deportes Vallenar, llegó al club brasileño en enero de este año, proveniente de Danubio de Uruguay.

El futbolista nacional arribó a Coritiba con contrato por todo el 2025, por ende, en las próximas semanas deberá resolver su futuro de cara al 2026.