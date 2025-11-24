Este lunes, Huachipato cerró la fecha 28 del Campeonato Nacional con un sólido triunfo ante Ñublense y, a falta de dos jornadas para que termine el torneo, la tabla se estrecha cada vez más para quienes luchan por clasificar a torneos internacionales.

Por el “Chile 2” de Copa Libertadores, Universidad Católica (54 pts.) sigue firme como principal candidata a quedarse con el cupo, y ahora solo tendrá un competidor: Universidad de Chile (51 pts.), que venció a O’Higgins (50 pts.) en un partido clave.

En el sector de quienes luchan por ir a la Sudamericana, Audax Italiano (46 pts.) dio un paso tremendo al vencer a Everton (26 pts.), mientras que Colo Colo (44 pts.) aprovechó las caídas de Palestino (45 pts.) y Cobresal (44 pts.) para meterse en la pelea.

En cambio, por la zona baja, la situación parece definida, ya que Deportes Limache (25 pts.) le ganó a Unión Española (21 pts.) y estiró su ventaja en la salvación. Deportes Iquique (21 pts.), a pesar de seguir con su racha de triunfos, se vio muy perjudicado por la victoria de los “Tomateros”.

Ahora, con solo seis puntos en disputa, “Hispanos” y “Dragones Celestes” dependen de un milagro para mantenerse en la Primera División.