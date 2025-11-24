;

VIDEO. Huachipato sueña con la Copa Sudamericana: venció a Ñublense a domicilio y le mete presión a Colo Colo

Los dirigidos por Jaime García se pusieron a tres puntos de los albos, quienes ahora marcan el último cupo al torneo internacional.

Este lunes, en el partido que puso fin a la jornada 28 del Campeonato Nacional, Huachipato venció por la cuenta mínima a Ñublense, en un resultado que mete de lleno a los “Acereros” en la lucha por entrar a Copa Sudamericana.

En el duelo jugado en el Nelson Oyarzún, ambos equipos se batieron arduamente en la mitad de la cancha, haciendo que el partido se volviera muy friccionado, pero sin muchas ocasiones de gol.

De hecho, durante el primer tiempo solo se produjo un tiro al arco, que fue para los locales, pero una buena reacción de Rodrigo Odriozola le permitió a los dirigidos por Jaime García mantener su arco en cero.

El único gol del encuentro llegó ya entrada la segunda parte, cuando, tras una buena jugada individual de Maximiliano Gutiérrez, Carlo Villanueva (68′) cazó un balón en el área para poner el 1-0.

Con el triunfo, Huachipato alcanza los 41 puntos en el Campeonato Nacional y se coloca a tres de Colo Colo y Cobresal, quienes se disputan el último puesto de clasificación a Copa Sudamericana. Por su parte, Ñublense se mantuvo en la decimoprimera ubicación con 30 unidades.

