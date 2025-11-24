Racing de Avellaneda está recibiendo a River Plate por los octavos de final del Torneo Clausura de Argentina, en un clásico con un ambiente tenso.

En los últimos años, las relaciones entre ambos clubes se han ido desmoronando, principalmente por la contratación de exjugadores de la “Academia” por parte del “Millonario”.

El caso que remeció todo fue el de Maximiliano Salas, quien a mediados de año pasó directamente desde Racing a River, tras la ejecución de la cláusula de rescisión del jugador, algo que en Avellaneda no le perdonan.

Este lunes, en el recibimiento que hicieron los hinchas en el Cilindro de Avellaneda, desde la galería del estadio lanzaron billetes con la cara del exPalestino en el centro. Además, también cantaron: “El que no salta es un traidor”.

De momento, son los locales quienes están ganando y clasificando a los cuartos de final, donde el triunfador se enfrentará al ganador de la llave entre Tigres y Lanús.

🔥 ¡¡MAXI SALAS VOLVIÓ AL CILINDRO CON LA CAMISETA DE RIVER Y LA HINCHADA DE RACING LO RECIBIÓ CON BILLETES!! 🔥 pic.twitter.com/Hw8XMddMHA — SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2025