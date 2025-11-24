;

VIDEO. Duelo entre Cobresal y Colo Colo peligra por la Teletón: autoridades piden modificar el horario o jugarlo sin público

La jefatura de Carabineros de Copiapó y el delegado presidencial de la Región de Atacama aseguran que no habrá efectivos policiales por el comienzo del evento benéfico.

Javier Catalán

Colo Colo consiguió un triunfo clave ante Unión La Calera este domingo, que le permitió instalarse en zona de clasificación a Copa Sudamericana, desplazando a Cobresal.

Por aquello, el partido de la penúltima jornada, donde los albos deben visitar a los “Mineros” este viernes a las 20:00 horas, asoma como clave para ambos en su deseo de jugar un torneo internacional, pero ya surgen los primeros problemas.

Según información de ADN Deportes, la jefatura de Carabineros de Copiapó y el delegado presidencial de la Región de Atacama, Rodrigo Illanes, no quieren que el partido se juegue en el horario asignado por la ANFP.

Revisa también:

ADN

Esto, porque no habrá personal policial en la zona debido al inicio de la Teletón, que justamente se celebrará el viernes 28 y sábado 29 de noviembre.

Las opciones que entregan las autoridades son jugar sin público o adelantar el partido para que se dispute más temprano. De todas formas, la dirigencia de Cobresal está realizando las gestiones necesarias para que el cotejo se mantenga en el horario designado desde Quilín.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad