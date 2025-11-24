Colo Colo consiguió un triunfo clave ante Unión La Calera este domingo, que le permitió instalarse en zona de clasificación a Copa Sudamericana, desplazando a Cobresal.

Por aquello, el partido de la penúltima jornada, donde los albos deben visitar a los “Mineros” este viernes a las 20:00 horas, asoma como clave para ambos en su deseo de jugar un torneo internacional, pero ya surgen los primeros problemas.

Según información de ADN Deportes, la jefatura de Carabineros de Copiapó y el delegado presidencial de la Región de Atacama, Rodrigo Illanes, no quieren que el partido se juegue en el horario asignado por la ANFP.

Esto, porque no habrá personal policial en la zona debido al inicio de la Teletón, que justamente se celebrará el viernes 28 y sábado 29 de noviembre.

Las opciones que entregan las autoridades son jugar sin público o adelantar el partido para que se dispute más temprano. De todas formas, la dirigencia de Cobresal está realizando las gestiones necesarias para que el cotejo se mantenga en el horario designado desde Quilín.