La joven chilena que triunfa en la música: firmó con sello de Billie Eilish y Lana Del Rey

A sus 17 años, Soffya Patricia Vargas Garate o mejor conocida como “Soffyy” acaba de dar uno de los saltos más importantes de su carrera.

La cantante y compositora chilena firmó con Interscope Records, uno de los sellos internacionales más influyentes del mundo y hogar de artistas como Billie Eilish, Karol G, Kendrick Lamar y Lana Del Rey.

El anuncio llega acompañado de “TENTACIÓN”, su primer lanzamiento bajo el sello estadounidense. El sencillo mezcla pop, una vibra urbana suave y una madurez musical sorprendente para su edad.

La canción —producida por Weryy y grabada en el home studio de la artista— construye una atmósfera emocional que refleja lo que Soffyy describe como “un deseo que sabemos que no podemos alcanzar”.

“Mi estilo es una mezcla de todo lo que me representa. Lo podría llamar ‘trap alternativo’, pero siempre estoy jugando con distintos géneros”, explica la cantante.

Desde Chile hacia el mundo

Con más de 2 millones de reproducciones acumuladas en plataformas digitales, Soffyy se ha posicionado como una de las voces emergentes más prometedoras del pop urbano latino.

Su propuesta combina pop, trap melódico y una fusión de subgéneros, y un estilo auténtico que traspasa la pantalla, encarnando a una nueva generación de artistas urbanos chilenos que están renovando la música.