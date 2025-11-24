;

Muere icónico cantante del reggae a los 81 años: su esposa confirmó que falleció tras una neumonía

El artista jamaicano llegó a ganar un Grammy.

El legendario músico jamaicano Jimmy Cliff, considerado uno de los máximos exponentes del reggae, murió a los 81 años, según confirmó su esposa Latifa Chambers en un comunicado publicado en Instagram.

El artista, ganador de un Grammy por mejor álbum, marcó la historia de la música desde la década de 1960, llevó el sonido de Jamaica a audiencias globales con éxitos como Wonderful World, Beautiful People y You Can Get It If You Really Want.

Cliff fue también reconocido por clásicos como Sittin’ in Limbo, Many Rivers to Cross, Reggae Night, Samba Reggae y su versión de I Can See Clearly Now.

Además, su participación en la película The Harder They Come (1972), donde interpretó a un rebelde armado, se convirtió en un hito del cine jamaicano y ayudó a popularizar el reggae en Estados Unidos. La banda sonora del filme es considerada una pieza clave para la expansión del género en todo el mundo.

Entre sus primeros éxitos se encuentran Waterfall, seguido por Wonderful World, Beautiful People y Vietnam, esta última elogiada por Bob Dylan como la mejor canción de protesta que había oído.

La noticia de su fallecimiento fue comunicada por su esposa, quien expresó: “Con profunda tristeza comparto que mi marido, Jimmy Cliff, ha cruzado al otro lado debido a una convulsión seguida por una neumonía. Estoy agradecida por su familia, amigos, compañeros artistas y compañeros de trabajo que han compartido su viaje con él”.

A todos sus fans alrededor del mundo, por favor sepan que vuestro apoyo fue su fortaleza a lo largo de toda su carrera. Él realmente apreció a todos y cada uno de los fans por su amor. También quería dar las gracias al Dr. Couceyro y a todo el personal médico, ya que han sido de gran apoyo y útiles durante este difícil proceso. Jimmy, mi amor, que descanses en paz. Seguiré tus deseos”, cerró.

El mensaje fue firmado también por sus hijos, Lilty y Aken.

