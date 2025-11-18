“No es muy lista”: Elon Musk le responde a Billie Eilish por tratarlo de “cobarde patético”

Elon Musk y Billie Eilish se encuentran en el centro de la polémica protagonizando un tenso intercambio en redes sociales a raíz de una discusión por la administración del patrimonio y ganancias económicas.

La cantante cuestionó a Musk por no destinar su fortuna a causas humanitarias y lo llamó “patético cobarde” por no administrar su dinero de formas diferentes, algo que muchos multimillonarios suelen hacer.

Esto, en respuesta a una publicación del grupo activista My Voice, My Choice que detallaba las enormes sumas que el magnate podría usar para aliviar problemas globales.

Este llamado forma parte de una crítica recurrente de Eilish hacia la concentración extrema de riqueza, como en su discurso en los Wall Street Journal Innovator Awards, donde pidió a los billonarios que donen su dinero para causas sociales.

En aquel evento, la cantante expresó: “Si eres billonario, ¿Por qué eres billonario? Sin odio, pero bueno... regalen su dinero, chicos”.

Un par de días después, el empresario utilizó su perfil en su plataforma X para responder con una frase breve pero contundente: “No es muy lista”.

Cabe destacar que, aunque Elon ha hecho donaciones millonarias a distintas causas, las críticas sobre la distribución de su riqueza persisten en el debate público, reflejando la tensión actual entre visiones sobre la responsabilidad social de los ultra ricos y sus gestos filantrópicos.

Así, este nuevo enfrentamiento entre Elon Musk y Billie Eilish trasciende un simple intercambio de palabras en X y pone el foco en la discusión sobre el papel que deberían jugar los individuos con fortunas extremas en la solución de problemas globales urgentes.

Esta dinámica abre un amplio debate mediático sobre riqueza, filantropía y las expectativas sociales hacia las figuras públicas más poderosas del mundo.