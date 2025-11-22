NMIXX: conoce la banda de K-Pop que debutará en el Festival de Viña 2026

Santiago

El Festival de Viña del Mar 2026 tendrá un estreno inédito en su historia: la presencia de NMIXX, la girl-band surcoreana que fue confirmada por Mega y Bizarro como parte del espectáculo. La apuesta no solo abre la puerta al K-Pop en la Quinta Vergara, sino que posiciona al festival ante nuevas audiencias globales.

Formada en 2022 bajo el sello JYP Entertainment, NMIXX está integrada por seis artistas: Lily, Haweon, Sullyoon, Bae, Jiwoo y Kyujin.

Todas cumplen roles de vocalistas, bailarinas y visuales, con un enfoque que las define como un conjunto equilibrado, sin jerarquías internas. El proyecto se concibe como una “mezcla perfecta para una nueva era”, idea que se refleja incluso en su nombre: la “N” alude a now, new y next, mientras que mix representa la combinación de estilos y personalidades.

En sus inicios, la banda contó con siete integrantes, pero Jinni dejó el grupo en diciembre de 2022 por motivos personales. Pese a ello, el conjunto consolidó su popularidad con lanzamientos como “AD MARE” y “O.O”, canciones que destacan por la energía, las transiciones rítmicas abruptas y coreografías vibrantes, características del mixx-pop, sello distintivo del grupo.

NMIXX ya tiene historia con el público chileno: en 2025 visitaron el país para realizar un concierto y fueron invitadas como espectadoras a una de las noches del Festival de Viña, donde destacaron por su entusiasmo y cercanía con los asistentes.

Su regreso ahora, ya como parte oficial del show, promete convertirse en uno de los números más comentados de la edición 2026.